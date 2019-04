’Mijn moeder misdroeg zich op bruiloft’

Mijn moeder is nooit de gemakkelijkste geweest. Mijn vader behandelde zij als een kind. Vrijwel niets wat hij deed, kon haar goedkeuring wegdragen. De lijst van op- en aanmerkingen was eindeloos: waarom heb je niet om opslag gevraagd, zet het vuilnis buiten, je drinkt maar één biertje...

Mijn pa zei meestal niet zoveel. Ik vond hem maar een slappeling. Waarom ging hij er niet tegenin? Maar toen hij eenmaal zijn geduld kwijt was, was het elke dag ruzie. Daar waren we mooi klaar mee. En ik wist, ook van vriendjes en vriendinnetjes: een scheiding kon niet lang meer duren.

Het duurde echter nog jaren voordat mijn vader de moed had om definitief zijn koffers te pakken. Inmiddels was ik zestien en bracht ik zo min mogelijk tijd thuis door. Urenlang hing ik met vrienden op straat rond. Nog een wonder dat ik niet op het slechte pad ben geraakt. Twee jaar later zat ik ergens in de onderverhuur. Niet nadat mijn moeder me snikkend had gesmeekt om bij haar te blijven. Alles moest bij haar met drama gepaard gaan.

Mijn vader liep al snel tegen een andere vrouw aan. Ik vond Carla erg aardig. Mijn moeder bleef bitter over de scheiding. Ik ging regelmatig bij haar langs en als mijn vader in de praat te pas kwam, dan refereerde zij aan Carla als ’het nieuwe mokkel van je vader’. „Ze is niet je stiefmoeder, hè! Laat ik niet merken dat je haar zo noemt!” Dat deed ik niet eens, tegen anderen sprak ik over Carla als ’de vrouw van mijn vader’.

Ik liep tegen de dertig toen ik ging trouwen. Toen Annemiek en ik de gastenlijst maakten, zaten we met een dilemma. We nodigden ongeveer vijftig mensen uit en zowel mijn vader als mijn moeder was uitgenodigd. Bij de tafelschikking zetten we hen zo ver mogelijk uit elkaar, maar het was onvermijdelijk dat zij met elkaar in contact zouden komen.

Mijn vader had mijn moeder ver achter zich gelaten en was happy met Carla. Mijn moeder was een ander verhaal. Ik drukte haar op het hart om voor één dag het verleden te vergeten. Dat wij graag een gezellige en onvergetelijke trouwdag wilden vieren.

Op de dag zelf ging het lange tijd goed. Mijn vader knikte naar mijn moeder, zij negeerde hem. De plechtigheid en de receptie verliepen zonder incident. Aan het diner ging er de nodige wijn doorheen. Mijn vader hield een grappige speech. Onze ceremoniemeester die teut was, bedankte hem en ’de stiefmoeder van de bruidegom’.

Abrupt stond mijn moeder van tafel op en verdween langdurig naar het toilet. Annemiek ging poolshoogte nemen en zei tegen me: „Ze is helemaal over de zeik.”

We verhuisden naar het zaaltje waar het feest zou plaatsvinden. Woedend haalde ik mijn moeder uit de toiletten: „En nú ga je gezellig doen! Wat zei ik nou over mijn bruiloft verpesten?!”

Ik heb veel spijt dat ik haar niet heb weggestuurd met geld voor een taxi. Uit eigen beweging was ze nooit vertrokken, want ze genoot van de aandacht. Ze bleef de hele avond mokken. Terwijl wij dansten en de polonaise liepen, zagen mijn bruid en ik uit onze ooghoeken steeds mijn moeder met een gezicht als een oorwurm. Gasten fluisterden over ’die boze vrouw in de hoek’.

Zo werd onze huwelijksdag inderdaad onvergetelijk, maar om de verkeerde reden.

