Recept van de dag: kip-tandoori voor het voorjaar

Ik denk dat ik heel even onder de dekens ga tot acht uur weer twaalf uur is. Dus wanneer je dit leest is het het-voor-de-zekerheid-recept dat ik nog voor ik aan boord ging tikte. En ik zag op de app dat het weer echt steeds beter wordt.

Nodig voor 2 personen

•300 gr kipfilet in reepjes

•2 dl yoghurt

•3 eetl tandoori-pasta

•1 botersla

•handje rucola

•6 gevulde peppadews

•3 gevulde artisjokharten

•paar sneden geroosterd zuurdesembrood

Bereiden

Dus even de yoghurt mengen met wat tandoori-pasta. Ja, voor deze keer gewoon een kant en klaar potje. Nog wat zout, wat peper. Reepjes kipfilet ruim een half uur in de yoghurt trekken en dan liefst in een echte grillpan. Laat tot lauw afkoelen en maak dan met botersla, rucola en komkommer een prachtige salade die je versiert met gevulde peppadews.

Oh, en gevulde artisjokharten is ook erg lekker. Met een paar sneden geroosterd zuurdesembrood en we zijn klaar voor het voorjaar. Heerlijk. Ik hoop dat er nog wat bloesem in de boomgaarden is!