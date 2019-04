Recept van de dag: Sajoer lentekriebels

Dit gerecht, op een mooie voorjaarsdag, volgens mij is dat feest. Natuurlijk met witte rijst en misschien wat atjar. Of gewoon een knapperig hardgebakken ei en wat augurk, ook al goed. Eerst even wat runderpoulet bij de slager halen. Doe er water bij, wat zout en zet op een laag, laag, laag pitje en laat met de deksel erop twee uur trekken.

Dan wrijf je een fijngesneden ui, met knoflook, sambal, trassi, ketoembar (gemalen koriander), djinten (komijn), koenjit (kurkuma) en djahé (gemberpoeder) en wat zout tot een papje in een vijzel. Dat lijkt een heidens werk maar is eigenlijk zo gedaan.

Wat olie in de pan, fruit het mengsel. Zachtjes, een minuut of tien. Giet de bouillon erbij, met de sperziebonen, de blokjes aardappel en de santen. En weer zachtjes, zachtjes koken, twintig minuten, of tot de aardappels nog stevig maar wel gaar zijn. Ik wens je een prachtige voorjaarsdag. Oh, in het glas een lentebok van Budels. Dat is nog eens een feestje!

Nodig voor 2 tot 3 lentekriebels:

- 250 runderpoulet

- 3 dl water

- 1 ui, klein gesneden

- 3 tenen knoflook, geperst

- 1 theel sambal

- 1 theel trassi

- 2 theel ketoembar (korianderpoeder)

- 1 theel djinten (gemalen komijn)

- 1 theel koenjit (kurkuma)

- 1 theel djahé (gemberwortel)

- 250 gr sperziebonen

- 2 flinke aardappels, in blokjes (vastkokend)

- Stukje santen (blokkokos) 2 cm ongeveer