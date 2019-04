KLM stopt met kranten en tijdschriften

Dat meldt de luchtvaartmaatschappij op een interne website aan personeel. Volgens KLM gebruiken reizigers liever hun eigen mobiele toestel met hun eigen favoriete nieuwsmedia. Om in deze behoefte te voorzien, krijgen steeds meer KLM-toestellen wifi aan boord, plus de mogelijkheid van het streamen van onder meer films en muziek.

Onduidelijk is in hoeverre dit een nieuw verdienmodel zal betekenen voor de luchtvaartmaatschappij. Bij sommige vliegmaatschappijen moet soms apart voor wifi betaald worden. Passagiers kunnen daar straks mee kiezen welk inflight entertainment aanbod ze willen streamen naar hun eigen mobiele apparaten. In de lounges blijven papieren kranten en tijdschriften wel beschikbaar, aldus KLM.