Filmrecensie: ‘Heinz’ ✭✭✭

Heinz – met de stem van Ruben van der Meer - is meer mens dan dier. Meer luiwammes dan actieheld. Meer reactief dan doelgericht. Een beetje een uitvreter ook, die bivakkeert op de bank bij zijn beste vriend. Tot het zoontje dat hij heeft bij zijn los-vaste verkering Dolly (Ilse Warringa) wordt ontvoerd en Heinz van de ene krankzinnige situatie in de andere belandt: als een balletje in een flipperkast. Intussen probeert hij wanhopig zijn waarde als vader te bewijzen en redt-ie en passant ook nog even de wereld.

Het bonte referentiekader dat Windig (1951) en De Jong (1950) in hun Heinz-strips gebruikten is inmiddels wat gedateerd. Deze film knoopt daarbij aan, zoals ook het beeld dat Kroon in zijn film van Mokum geeft, haakt naar vervlogen tijden. Met sterk gestileerde fotografische achtergronden, gecombineerd met kleurige 2D-computeranimaties, krijgen de bizarre, absurdistische en soms gewoon ook strontmelige belevenissen van de Amsterdamse kater vorm.

Welwillende kijkers zullen het met geamuseerde verbijstering ondergaan. En met een wat minder nuchter gestel wordt het waarschijnlijk leuker. Al zullen minstens zoveel mensen afhaken bij dit soort klinkklare onzin. Maar godsammekrake: Heinz sal dat een sorg sijn.