Recept van de dag: Groene omelettaart

Je begint met het kloppen van de eieren met room, een beetje boekweit en een paar druppels groene tabasco. Dan bak je er 4 omeletten uit. Zet even weg. Dan een klont room in de pan en je bakt prei, knoflook en champignons. Die breng je naar eigen inzicht op smaak. Vervolgens wat groen. Zie je al daslook? Even apart laten slinken in een klein beetje boter. Rasp een wortels, haarfijn.

En dan gaan we ‘taart’ samenstellen. Leg een omelet op de bodem van een ovenschaal. Smeer er royaal wat roomkaas over, en leg er de daslook op. Sluit af met een omelet. Dan de gebakken prei en weer een omelet, vervolgens de wortels en het radijsblad. Dan afsluiten en nog eens wat crème fraîche waar je wat mosterd doorheen hebt gedaan over de laatste omelet smeren. Zet in de oven op 180°C, kwartiertje. Geef er radijs bij, die je van tevoren hebt gezouten. En lekker stokbrood. Mag daar iets te drinken bij? Doe die 0/0 IPA van Bavaria eens? Vanavond buiten tafeldekken!

Nodig voor 4 personen:

• 8 eieren

• 4 eetl slagroom

• 500 gr prei, in dunnen ringen

• 3 eetl room

• 1 teen knoflook, gehakt

• 250 gr champignons in schijfjes

• 1 bosje daslook

• 1 bos radijs, blad en radijs

• 200 gr crème fraîche

• 200 gr roomkaas

• peper en groene tabasco