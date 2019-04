Beleef de Veluwe per fiets

De route van het prachtige Bilderberg Klavertje Vier-arrangement gaat langs vier hotels op de Veluwe. U kiest zelf waar u begint en eindigt weer bij het hotel waar u op de eerste dag bent gestart. Elke avond geniet u van een heerlijk driegangendiner en begint u uw dag met Het Bilderberg Ontbijt.

Dag 1: U arriveert in uw starthotel. Maak alvast kennis met de natuur rond het hotel of trek een baantje in het binnenzwembad. ’s Avonds driegangendiner in het restaurant.

Dag 2: Heeft u ervoor gekozen te starten in Bilderberg Résidence Groot Heideborgh dan fietst u vandaag een route van ca. 50 km langs de Ermelose schaapskooi, Kasteel Staverden, via de Kroondomeinen van Vaassen naar Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn.

Dag 3: Vanuit Apeldoorn gaat de route van ca. 43 km door de Kroondomeinen, langs heidevelden, pittoreske dorpjes naar Garderen, waar u overnacht in Hotel ’t Speulderbos.

Dag 4: U fietst door de uitgestrekte zandverschuivingen rond Kootwijk, door dorpen als Harskamp en Otterlo en via de Ginkelse Heide eindigt deze prachtige route in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek.

Dag 5: Deze laatste fietsdag fietst u terug naar uw starthotel, in dit geval Bilderberg Résidence Groot Heideborgh. Langs historische plekken uit de Tweede Wereldoorlog via de bossen van het Deelerwoud komt u via Radio Kootwijk weer terug in Garderen. Aan het einde van deze fietsdag staat uw bagage weer voor u klaar en hopen wij dat u voldaan en tevreden terugkijkt op een prachtige fietsvakantie.

PRIJS

5 dagen vanaf €350 p.p.

Inbegrepen

• vier overnachtingen in een comfortabele hotelkamer

• vier maal Het Bilderberg Ontbijt

• elke avond een driegangendiner

• bagagetransport van hotel naar hotel

• fietsroutes

• vrij gebruik sauna, zwembad etc.

• reserveringskosten

Niet inbegrepen

• toeslag eenpers. kamer €37,50 p. n.

• gemeentebelasting (varieert per hotel) en Service Charge (€ 2,20 p.p.p.n.)

Reisdata

Aankomst elke dag mogelijk tot en met oktober 2019

Reserveren

bilderberg.nl/vrij of via 0577 – 46 27 00