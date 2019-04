Geld mag rollen op stedentrip

Volgens de Nederlandse creditcard uitgever ICS, die onderzoek deed naar de creditcarduitgaven van Nederlanders in Londen, Parijs, Barcelona, Dubai en New York, tasten Nederlanders tasten diep in de buidel tijdens een bezoek aan de Franse hoofdstad.

Met uitgaven tot ruim 1600 euro per transactie zijn luxeketens als Chanel, Hermès en Louis Vuitton favoriet.

Ook in Londen spendeert men flink bij dergelijke winkels, daar loopt de teller op tot gemiddeld meer dan 1000 euro per bezoek. In Barcelona wordt veel minder uitgegeven aan luxe merken. De filialen scoren daar gemiddeld tot ‘slechts’ 800 euro per bezoek.