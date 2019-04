Recept van de dag: mosselen geheel anders

Ⓒ Hollandse Hoogte / Gijs Versteeg Fotografie

Mevrouw Wilbrink houdt niet van mosselen. Eigenlijk is alles wat in schelpen zit kansloos bij haar. Een half jaar geleden heeft ze haar eerste oester gegeten, nee, niet gegeten, heel even geproefd en uitgespuugd. Haring, nou, nee. Het wildste dat ik aan haar kwijt kan is kibbeling. Maar ik hou vol. En met deze bereiding maak ik misschien een kans.