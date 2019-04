Filmrecensie: ’Le jeu’ ✭✭✭

De tragikomedie Perfetti sconosciuti (volmaakte vreemden) was in 2016 dé filmhit in de Italiaanse bioscopen. Het publiek smulde van het even hysterische als herkenbare verhaal over een vriendenetentje dat wordt versjteerd door de mobieltjes van alle aanwezigen. Ook cineast Fred Cavayé kreeg de succesvolle klucht op zijn radar en onder het mom ’Beter goed gejat dan slecht bedacht’ besloot hij tot een Franse remake: Le jeu.