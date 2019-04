Filmrecensie: ’Dirty God’ ✭✭✭✭

Alleen al in Londen worden er ieder jaar honderden mensen aangevallen met zoutzuur. Een bekertje in het gezicht is genoeg om iemand voorgoed te verminken. In Dirty God, het Engelstalige debuut van Sacha Polak (Hemel, Zurich), moet de 22-jarige Jade met de gevolgen van zo’n actie zien te leven.