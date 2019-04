Filmrecensie: ’Geheim agent Marnie’ ✭✭

Terwijl Marnie de inbrekers op het spoor is, haakt ze aan bij een laffe waakhond die op de vlucht is voor zijn baasje.

Met nog een circus-zebra en een zweverige haan als extra compagnons, heeft Geheim agent Marnie genoeg ingrediënten om een komische kinderfilm te worden. Mits je daar dan ook echt iets mee doet.

Jammer genoeg lopen de beesten erbij als normale mensen en worden er weinig grapjes gehaald uit hun gekke persoonlijkheden. Een verwende detectivepoes op straat, een schrikachtige hond: daar zijn toch wel meer geestige of ontroerende dingen mee te verzinnen?

Vorig jaar leunden regisseurs Christoph en Wolfgang Lauenstein nog op melige gedaanteverwisselingen in Louis en de aliens, maar zulk compensatiemateriaal ontbreekt ditmaal. Wat overblijft is een film die over de hele linie flets is. Animatie, humor, emotie, verrassingen; concurrerende kinderfilms doen het beter.