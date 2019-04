Zo vind je de ideale e-bike!

1. Is het wel nodig?

„De eerste vraag die je jezelf moet stellen als je de aanschaf van een nieuwe e-bike overweegt, is welke elektrische fiets je nodig hebt. Mensen weten vaak niet dat hun eigen fiets onnodig zwaar trapt. Met efficiëntere versnellingen, licht rollende banden en een iets sportiever exemplaar kun je verder fietsen met dezelfde inspanning.”

2. Fiets met middenmotor?

„Een middenmotor geeft pas de volle ondersteuning als je traptempo voldoende hoog is. Op een steile helling moet je vlot terugschakelen om de volle ondersteuning te blijven houden. Dat gaat het gemakkelijkst met een derailleurversnelling.

Helemaal relaxed is elektronisch schakelen waarbij je gewoon rustig door kunt blijven trappen. Ook optrekken bij het stoplicht gaat beter als je netjes terugschakelt.” Lees hier alle testresultaten van de Nationale Fietstest.

3. Is de capaciteit van de accu groot genoeg?

„Met een nieuwe accu op een zonnige pinksterochtend is de actieradius een stuk hoger dan op een gure januaridag met een drie jaar oude accu. Het verschil kan wel vijftig procent zijn. Bij aanschaf kun je vaak kiezen tussen verschillende capaciteiten. Hou daarom bij aanschaf rekening met de veroudering en slechte omstandigheden.”

4. Maak lange proefritten

„Hoe een elektrische fiets echt rijdt, merk je pas na een langere proefrit. Maar uit de test blijkt dat het oordeel van onze testrijders varieert. Maak daarom verschillende proefritten op een afwisselend parcours. En let ook goed op het comfort. Veel fietsers kiezen een fiets waarbij het stuur te ver weg staat. Pas na een eindje fietsen merk hoe oncomfortabel dat is.”

5. Comfort en veiligheid

„De meeste ongelukken met e-bikes gebeuren met op- en afstappen. Een ruime lage instap is daarom het veiligst. Daarnaast kun je extra onderdelen laten monteren zoals brede antislippedalen, een achteruitkijkspiegel en een echt felle koplamp. Let ook op of je bij het starten van de ondersteuning voldoende controle houdt. Meer comfort? Vervang dan meteen de verende zadelpen. Die van de fabrikanten zijn van matige kwaliteit. Vraag naar zadelpennen met een zogeheten parallelmechanisme. Deze vangen schokken goed op, hebben geen speling en veren in de richting van je rug.”

