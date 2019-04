Recept van de dag: daslooksoep

Nodig voor 4 personen

• 600 gr aardappels, vastkokend, geschild en in blokjes

• 120 gr gerookte spekjes uitgebakken

• 200 gr zure room

• 100 gr fijngesneden daslook

• 3 eetl boter

• 1 uit, gesnipperd

• 2 tenen knoflook, fijngesneden

• 8 dl krachtige bouillon, runder of groente

• 2 blaadjes laurier

• 1 theel peperkorrels

• 2 theel jamaicakorrels (ook bekend als piment en allspice)

• 1 thee kummel

• peper, zout, nootmuskaat

Bereiden

Aardappelblokjes in boter aanzetten. Uien en knoflook erbij. Rustig aan tot de uien glazig zijn. Giet er de runderbouillon bij. Pakketje maken van laurier, peperkorrels, Jamaica-peperkorrels en wat kummel. Doe bij de soep. Het pakketje moet er dus later uit. Zout erbij, peper uit de molen, een beetje nootmuskaat en heel zachtjes laten koken. Laten we zeggen, twintig minuten. Haal de laurier en toebehoren uit de soep. Doe de fijngesneden daslook erbij. Staafmixer of keukenmachine, maak alles fijn. Nu mag de zure room erin. En de uitgebakken spekjes.

Heb je wat daslook achtergehouden? Natuurlijk. Snij het in mooie streepjes en strooi over de soep. Klaar. Tafel voor het open raam zetten, zie de regen vallen. Dikke stout erbij. Van Duits en Lauret bijvoorbeeld. Gezellig, hè!?