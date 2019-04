Ⓒ Foto’s Andreas Terlaak

Mevrouw de voorzitter! Gerdi Verbeet (68), is voor de hamer geboren, al relativeert ze dat zelf. „Het is natuurlijk ook een kwestie van je vinger opsteken...” Saai is het nooit, zwaar altijd. „De dag na een Kamerdebat had ik altijd spierpijn, zo gespannen zat ik erin. Fysiek gevloerd.”