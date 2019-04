Oproep: sporten/dieet bijhouden op vakantie?

Blijft u ook tijdens een trip naar het buitenland aan uw conditie werken? En zo ja, hoe motiveert u zichzelf? Zet u uw dieet voort of laat u de teugels vieren tijdens uw vrije dagen? Graag horen we van u of u voldoende beweegt en let op uw eten op vakantie.

Reageer via check-in@telegraaf.nl.

Volgende week zaterdag komen we op het onderwerp terug in ons magazine VRIJ.