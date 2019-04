Recept van de dag: de kroon op de bieslook

Nodig voor een aardig potje

•1 jampot vol bieslookbloemknoppen

•1 ½ dl kruidenazijn

•1 ½ dl water

•½ theel korianderzaad

•½ theel zout

•½ theel peperkorrels

•1 theel mosterdzaad

•2 theel suiker

Bereiden

Twee leuke technieken, moet je wel in de komende dagen doen. Haal alle bloemen uit de bieslook. Dat zijn er nogal wat. Knip echt onder de knop af. Even uitzoeken en dan neem je kruidenazijn en de helft water. Dat mag, zelfs de helft is zuur genoeg. Daar doe je dan zout, peperkorrels, korianderzaad en mosterdzaad bij. Ik zou zeggen een beetje op gevoel. Dan suiker, ook dat moet je even ervaren, heel persoonlijk. Breng aan de kook. Doe de bloemknoppen in een goed afsluitbaar potje en giet de hete azijn er over. Goed dichtdraaien en dan op een koele plaats vier weken laten rijpen. In alle recepten waar kappertjes staat, neem je nu je eigen bieslookkappers.

Nog even snel: grof zout, bieslook, en olijfolie. Duw zo veel mogelijk bieslook in de keukenmachine en laat draaien, giet er steeds wat olie bij tot je lekkere substantie hebt. Roer er nog een beetje sambal door. Zet weg in de koelkast. Heerlijk, een lepel hiervan over de net gekookte pasta. Nog wat kaas raspen en klaar. Gauw naar buiten, feestvieren!