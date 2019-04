Zelfde strand, nu sterk vervuild

Onlangs gingen de wereldreizigers nog eens terug naar het Komodo National Park, en waren geschokt. Het prachtige maagdelijk Pantai Merah lag nu bezaaid met plastic flessen en andere troep. Van het idyllische ’Insta-momentje’ was niks meer over, zo schrijft de Daily Mail.

De twee, die de hele wereld over reizen, hebben er nu hun missie van gemaakt: het plastic moet de zee uit. Ze doen ook een beroep op iedereen die mooie foto’s maakt en het plastic eruit ’shopt’, daarmee te stoppen. „Dat lost het probleem niet op”.

Over de hele wereld is een handvol stranden roze. Ze danken de kleur aan diertjes die rode kleurstof in het koraal afscheiden. Gecombineerd met het witte zand worden de stranden roze. Overigens hoef je niet ver te reizen voor zo’n strand: er is er één in Italië!

Oyster.com heeft een top vijf met de smerigste stranden in de wereld. 1. Kamilo in Hawaii, 2. Juhu in Mumbai India, 3. Guanabara Bay in Rio Brazilië, 4. Haina in de Dominicaanse Republiek en 5. Henderson eiland in de Stille Zuidzee.