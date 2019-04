Recept van de dag: krachtige snijbiet

Onderaan zaten minibietjes. Die heb ik in een grote pot buiten gezet. En ben ze vergeten. Een paar dagen later heb ik daar ook plantjes gezet waarvan ik echt niet weer weet wat het was. Die slaan goed aan maar toen ze opeens ook snijbietblaadjes kregen was ik enige tijd flink in de war. Moet die plantjes snel uit elkaar halen. Maar ik heb wel extra snijbiet deze zomer.

Leg de rode bieten op het bakblik (ja, gewoon zo’n zakje gekookte bieten) dep ze af, beetje olie, wat tijm, beetje zout. En nu op 180° C in de oven. Twintig minuten. Laat iets afkoelen. Dan eieren koken. Meng de bieten met bosuitjes, kappertjes, wat gehakte dille, peterselie en wat zure room. Dan leg de opengesneden eieren daar “konstig” op en viola, een bietensalade. Oh, misschien wat snijbiet, ragfijn gesneden er doorheen, voor de kraak. Ik ga weer naar de tuin, kijken wat er nu weer opkomt!

Nodig voor 2 personen:

• 4 bieten (gekookt)

• ½ theel tijm

• 2 eetl olijfolie

• 2 zachtgekookte eieren

• 2 bosuitjes, fijngesneden

• 2 takken dille, fijngesneden

• 2 eetl zure room

•1 eetl peterselie, fijngesneden

• handje snijbiet, fijngesneden

• zout en peper