Bartje werd gisteren ontmanteld. Ⓒ Eelco Bügel

Assen - Een mega-Bartje van acht meter hoog is gisteren wegens ’te groot succes’ weggehaald uit een weiland langs de A28 nabij Assen-Zuid. Liefhebbers wilden er graag een selfie of andere leuke foto mee maken en liepen pardoes over het terrein van een boer naar het aandachttrekkende beeld. Dat werd na een maand toch wat te gortig.