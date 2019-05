Jacques Vriens is nog lang niet uitverteld

Ⓒ Andreas Terlaak

Jacques Vriens (73) schrijft, acteert en regisseert er nog altijd lustig op los. Al heeft de auteur van jeugdbestsellers het onderwijs een kwart eeuw geleden verlaten, de schoolmeester in hem is altijd gebleven. „Het is de taak van de leraar om te laten zien dat de wereld niet zwart-wit is.” Een gesprek over pesten, curlingouders en over positief terugkijken op een jeugd die bepaald niet rimpelloos kan worden genoemd.