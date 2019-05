De hipste e-bikes ooit gezien

Regelmatig grasduinen we op sites op zoek naar nieuwe tweewielers. Op sites als Evnerds.com zie je de gekste e-bikes en andere voertuigen. Ze hebben vaak zo’n futuristisch design dat je je afvraagt of ze wel geschikt zijn voor de wereld van 2019.

Dat blijkt bij sommige aanbiedingen wel degelijk het geval, want ook op gewone sites als Speurders en andere marktplaatsen kom je deze leuke alternatieven al tegen. Het is alleen niet altijd duidelijk wat voor tweewieler het precies is en of deze ook in Nederland is goedgekeurd.

Voor een gewone e-bike die niet sneller kan dan 25 km/u is dat niet zo’n issue, want daarvoor geldt geen kenteken- of keuringsplicht. Wel wil je weten hoe het zit met al die trendy e-steps of het vouwfietsje dat wij probeerden. Die laatste heeft bijvoorbeeld handgas waarmee je zonder trappen toch vooruitgaat. Is het dan niet toch een snorfiets?

„Er is veel onduidelijkheid en de regelgeving is nog in ontwikkeling”, zegt Floris Liebrand, woordvoerder van de RAI-Vereniging, belangenbehartiger van de fietsbranche. „We moeten ons hierbij wel afvragen hoe het zit met de bouwkwaliteit. Ook van de accu’s. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de veiligheid.”

Op de site vraaghetdepolitie.nl staan al de nodige antwoorden over bijvoorbeeld elektrische steps. Die worden gezien als snorfiets maar mogen niet sneller gaan dan 18 km/u, de bestuurder moet zestien jaar zijn en step moet verzekerd zijn. Gaat de step wel sneller, dan noemt men het een motorstep en is het een snor- of bromfiets. Hiervoor moet de bestuurder een rijbewijs hebben en de step zelf een type-goedkeuring hebben.

"Mooie aanvulling op auto"

Model: EBKE - Prijs € 895

Model: EBKE - Prijs € 895

Het eerste alternatief dat we proberen als aanvulling op de auto of het openbaar vervoer is de EBKE. Het is een kleine, hip ogende vouwfiets met een elektromotor. Het leuk gevormde frame is gemaakt van een aluminiumlegering en het fietsje weegt inclusief accu 17,5 kg.

"Stoer en comfortabel"

Model: Coolrider E-Fatbike - Prijs € 1995

Model: Coolrider E-Fatbike - Prijs € 1995

Toen we overstapten van de kleine EBKE-vouwfiets op deze Coolrider E-Fatbike, was het verschil natuurlijk enorm, maar ook ten opzichte van gangbare e-bikes is deze fatbike een reus. Met de grote banden en het robuuste frame heeft hij wel wat van een vintage motorfiets.