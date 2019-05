Welke tussenstop is een absolute aanrader?

Als je een lange autoreis voor de boeg hebt, dan moet er natuurlijk zo nu en dan even een gepauzeerd worden. Soms stuit je dan wel eens op een bijzonder fijn plekje waarvan je meteen weet: hier kom ik terug! In dat ene pittoreske dorpje bijvoorbeeld, waar je zo heerlijk gegeten hebt of die bijzondere ontmoeting had.

Hetzelfde geldt voor vliegreizen. Zeker bij een verre bestemming ontkom je vaak niet aan een tussenstop. Soms zijn het er zelfs meerdere. Het scheelt in ieder geval aanzienlijk wat geld, een niet-rechtstreeks ticket is toch een stuk voordeliger. Het kan zijn dat er best wat tijd tussen de vluchten zit en dan kun je maar beter het maximale uit de luchthaven óf de extra bestemming halen. Twee voor de prijs van één!

Welke tussenstops zijn jou het meest bijgebleven? Zijn bepaalde luchthavens een aanrader en zo ja, waarom? Welke ‘tussenbestemming’ heeft je verrast? En als je met de auto reist, stop je dan steeds op die geliefde plek? Wat maakt het er zo fijn en wat doe je er allemaal?

We zien je reactie graag tegemoet op check-in@telegraaf.nl

Wachten op Singapore’s Changi Airport bijvoorbeeld, is met een vlindertuin, 24-uurs bioscoop en een zwembad beslist geen straf!