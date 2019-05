Ford Ranger Raptor: bruut speelgoed voor kerels

De Ford Ranger Raptor is bruut speelgoed voor kerels. Springen, driften, ploeteren en door de duinen rossen. Daar is deze racetruck voor gemaakt. Eigenlijk een RS-versie van de populaire Ranger pick-up. Met een heavy duty onderstel, een bruut uiterlijk en een heuse Baja-modus. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst stuitert in deze straatlegale Baja-racer door de Marokkaanse duinen.