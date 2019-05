Fabuleus buitenconcert

Samenhorigheid, lekker eten en bonte vlaggen tijdens het Promconcert in Hyde Park, Londen. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos

Hou je van muziek en wil je de Britten beter leren kennen, woon dan het beroemde Last night of the proms-concert in Londen bij. VRIJ dompelde zich onder tussen de lyrische locals en zong in Hyde Park uit volle borst de Britse lijfliederen mee.