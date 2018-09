Volgende Volvo Ocean Race begint niet al over twee jaar

November 19,2014. De vloot tijdens de start van de tweede etappe in Kaapstad. Ⓒ María Muiña/ MAPFRE

Dit voorjaar kondigde de organisatie van de Volvo Ocean Race aan, dat de race voortaan elke twee jaar gehouden zou gaan worden. Naast de ontwikkeling van een nieuw, 60 voet racezeiljacht met draagvleugels, was dit een van de maatregelen om de race spectaculairder te maken en beter onder de aandacht te brengen. Het is echter gebleken, dat een start van de race in de nieuwe tweejaarlijkse opzet met nieuwe boten niet al in 2019 haalbaar is.