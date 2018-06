’Concurreren met een geest’

Een jaar na de scheiding vonden mijn kinderen dat ik weer aan de man moest. Zelf had ik ook zin om weer een maatje te vinden. Via internet ging ik op dates. Ik ontmoette aardige, saaie en vreemde kerels.

Ik wilde het al opgeven toen ik Arthur tegenkwam. Het klinkt cliché, maar we hadden meteen een klik. We babbelden wat af. Eerst de ditjes en datjes over werk, kinderen en vakantie, maar al snel verdiepten onze gesprekken zich.

Ik vertelde over mijn mislukte huwelijk, hij vertelde over zijn vrouw die drie jaar eerder na een lang ziekbed was overleden. Hij raakte niet uitgepraat over Saskia, hun fijne huwelijk en het noodlot. Dat vond ik logisch. Vooral de nare dingen die je meemaakt, zijn de bagage die je met je meedraagt.

Na vijf dates was ik verliefd. Achteraf denk ik dat ik vooral op zijn treurige ogen viel. Ik wilde deze man weer gelukkig maken. Ook Arthur wilde met mij verder. Mijn kinderen vonden hem een leuke vent. Gelukkig waren zijn kinderen, hoewel ze hun moeder nog altijd misten, lief voor mij. Ze gunden hun vader nieuw geluk.

Na zo’n zeven maanden trok ik bij hem in. Ik was onaangenaam verrast dat Saskia’s foto’s die ik overal in huis had gezien, er nog steeds hingen. Ik had verwacht dat Arthur uit respect voor mij de meeste portretten zou weghalen.

Ik bracht het gevoelige onderwerp ter sprake. Arthur moest even slikken, maar hij begreep het. Saskia’s foto’s verdwenen in albums. Alleen haar portret in de eetkamer bleef over, wat ik prima vond. Het was nooit de bedoeling om hem zijn herinneringen af te nemen, maar hij moest beseffen dat de toekomst aan ons tweeën was. Dat deed hij wel degelijk, verzekerde hij me.

Wat was ik naïef. We zijn anderhalf jaar verder en er gaat geen dag voorbij of Saskia’s naam valt wel. Ik vind het niet meer dan normaal dat hij met zijn kinderen over hun moeder praat, maar is het werkelijk nodig om het tijdens een barbecue met vrienden over een of ander leuk jurkje te hebben dat ze ooit aan had? Toen ik een half jaar geleden een pastamaaltijd had gekookt en Arthur achteloos zei dat Saskia dat toch echt anders klaarmaakte, ben ik ontploft. Een tijd lang logeerde ik bij mijn zus.

Uiteindelijk hebben we ons verzoend en Arthur beloofde beterschap. Onze trouwdatum hebben we voor volgend jaar vastgesteld, maar ik twijfel. Nog altijd heb ik het idee dat ik moet concurreren met een geest. Soms vang ik Arthurs wazige blik en dan weet ik dat hij mij met haar vergelijkt.

Saskia was een lieve vrouw, begrijp ik uit alle verhalen. We hadden vast vriendinnen kunnen zijn. Maar ze was geen heilige. Bovendien gaat het leven door. Ik weet niet hoelang ik dit nog trek. Eigenlijk wil ik ons huwelijk afblazen. Hij zal haar nooit kunnen loslaten.

