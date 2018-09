Kaarten Awakenings bij ADE gaan hard

De zaterdagavond (22 oktober) met gastheer Joseph Capriati en onder meer een optreden van Sven Väth is inmiddels uitverkocht.

Voor vrijdagavond 21 oktober zijn de laatste kaarten beschikbaar voor Awakenings X Joris Voorn ADE Special. Joris Voorn presenteert dan onder anderen andhim, Apollonia, DJ Kölsch, Sebastian Mullaert (aka Minilogue) en Truncate.

Voor het eerst zijn er geen vier, maar vijf avonden Awakenings geboekt in de Gashouder op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. De reeks begint op woensdagavond 19 oktober met Len Faki, die voor het eerst een eigen programma presenteert onder de naam Figure Nacht. Hij biedt een podium aan Blawan, Cleric, Jeroen Search LIVE, Octave One LIVE, Rodhad en Roman Poncet.

Het vijfdaagse Awakenings wordt op zondag 23 oktober afgesloten met de ADE Closing Party van 18.00 tot 06.00 uur met AnD (live), Ben Sims, Dax J, Heaken, Marcel Dettmann, Mike Storm, Oscar Mulero, Scuba en UVB.