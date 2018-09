Muse knalt ook op Lowlands

,,De grootste act die we ooit geboekt hebben”, omschreef de Lowlands-organisatie Muse, dat vrijdagavond het Alpha-podium op Lowlands afsluit. Het Engelse trio voldoet gelukkig volkomen aan die hoge verwachtingen.

Muse speelt vrijdagavond de grootste tent van het festival helemaal plat met een uitgekiende rockshow. Tijdens het optreden komen verschillende nummers van hun meest recente album Drones langs, maar vooral tijdens hun oudere werk slaat de vonk tussen band en publiek over. Plug in baby en Knights of Cydonia worden woord voor woord meegezongen.

Memorabel

Het ene moment klinkt Muse klein en kwetsbaar en het volgende groots, boos en getergd. De verleiding om alleen maar het stevige werk te spelen zal op een festival als Lowlands groot zijn. Muse doet het niet en zet zo een memorabel optreden neer.

De dag begint vooral zonnig in Biddinghuizen. De Engelse singer-songwriter Tom Odell mag als eerste de Alpha in, mogelijk ook om bezoekers aan te sporen er vanaf het begin bij te zijn. Dit lukt aardig, waardoor het ook bij de Antwerpse rapper Tourist LeMC daarna in de Heineken-tent al best lekker druk is. Zonder twijfel mede dankzij het prachtige platte dialect van deze Belg, dat hem opgeteld bij de veelal akoestische, melodische fraaie begeleiding iets mooi authentieks geeft.

Ken en Barbie

Het Zuid-Afrikaanse Die Antwoord klinkt en ziet er vervolgens uit als een Ken en Barbie van het woonwagenkamp. Dit knotsgekke duo zingt en rapt over oude Engelse raveplaten heen. De stem van zangeres Yolandi Visser wordt zelfs live zo bewerkt dat het klinkt alsof haar microfoon is gevuld met helium. De beats zijn energiek en bij vlagen agressief. Lowlands geniet ervan. Lowlands’ grootste tent is van voor tot achter gevuld met hossende mensen.

Rustpuntje

Te midden van de vele stevige hiphop die vroeg op de vrijdagavond is geprogrammeerd, vormt het optreden van Paul Kalkbrenner een welkom rustpuntje. De Berlijnse dj en producer wisselt warme synthesizerbassen af met jazzy invloeden. Als het tempo gaandeweg zijn set omhoog gaat, stijgt ook de euforie. Zijn hit Sky and sand wordt door het publiek juichend ontvangen en ook tijdens zijn bewerking van White Rabbit van Jefferson Airplane gaat er een golf van enthousiasme door de tent.

Kiezen

Richting Muse is het kiezen geblazen. Liefhebbers van lome electropop beleven een heftig uur bij het Belgische Oscar and the Wolf. Gevoel voor dynamiek kan de groep uit Gent niet ontzegd worden, wat live nog beter uit de verf komt dan op plaat. Wie een vlammende gitaar wil horen meldt zich hierna bij Biffy Clyro. De Schotten staan bij vlagen echt hun mannetje, maar na elke portie hardrock volgt een softer stuk. Des te knap dat ze evengoed tekenen voor de mannelijkste gitaarsolo van de dag. Tot Muse dan. Maar die kan beter los worden gezien van de rest. Het verschil is té groot.