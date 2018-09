Gebruik smartphone op vakantie storend?

Uit onderzoek van TradeYourTrip blijkt dat het vele gebruik van smartphones en andere apparaten tijdens de vakantie helemaal niet zo'n negatieve ontwikkeling is. Sterker nog: het blijkt zelfs heel positieve kanten te hebben!

Een opvallend cijfer uit het onderzoek is dat maar liefst 93%(!) van de ouders aangeeft dat hun kinderen tijdens de vakantie gebruik maken van een smartphone, tablet of ander apparaat. 41% voegt toe dat dit zonder beperkingen is.

Minstens zo opvallend is dat 85% van de ouders het gevoel heeft dat het gezin hechter wordt tijdens de vakantie. Bij kinderen is dit 71%. Er wordt dus weliswaar uitgebreid veel naar beeldschermen gestaard, maar dat verhindert kennelijk niet dat er ook nog altijd veel tijd samen wordt beleefd.

Games doden de tijd

Games zijn met name een uitkomst om de tijd te doden tijdens (lange) reizen. Maar liefst 77% van de jongens gamet onderweg tegenover 52% van de meisjes. Muziek luisteren doet 73%. Andere tijdsbestedingen tijdens de reis zijn slapen (50%) en kletsen (44%). In het verleden ontstond tijdens lange autoritten met het gezin regelmatig stress en ruzie. Verveling leidt bij kinderen nu eenmaal gauw tot prikkelbaarheid en kliergedrag. En je kunt ook geen 10 uur achter elkaar samen liedjes zingen en 'ik zie, ik zie' spelen. Er zit dus beslist een positief aspect aan de digitalisering van het reizen. Zeker als daarmee voorkomen wordt dat irritaties op de terugreis het positieve vakantiegevoel alweer te niet doen voordat je thuis bent.

Gemakkelijker contacten onderhouden

Eenmaal op de plek van bestemming, gebruiken kinderen hun smartphone hoofdzakelijk voor social media (62%), waarbij ze voornamelijk contact hebben met vrienden en vriendinnen (72%). De ouders zelf zijn een stuk minder actief op social media (42%) en zoeken vooral contact met familie (54%). In dit kader is er nog een ander effect dat positief te noemen is. Na de vakantie houdt namelijk 65% van de kinderen contact met vakantievriendjes en vriendinnetjes via Whatsapp (76%) en Facebook (62%). Zulke percentages werden vroeger met de (vaste) telefoon en de briefpost bij lange na niet gehaald.

