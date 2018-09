Audi's communiceren met stoplichten

Dit zogeheten Traffic Light Information-systeem kan communiceren met verkeerslichten, zodat de auto weet wanneer het stoplicht op groen springt. Deze informatie wordt vervolgens met een aftellende weergave getoond op het instrumentarium.

Hierbij gaat het in eerste instantie om bepaalde steden in de Verenigde Staten. De Audi Q7, A4 en A4 Allroad van het modeljaar 2017 (gebouwd na 1 juni 2016) zullen van de optie gebruik kunnen maken. Bovendien moet er betaald worden om deze functie te kunnen gebruiken, aangezien dit een zogeheten Audi Connect Prime-feature is die via een dataverbinding loopt.

Autonoom rijden

Deze stap is voor Audi ook belangrijk in de ontwikkeling richting de autonoom rijdende auto. In de nabije toekomst moet deze communicatie al geïntegreerd worden in navigatiesystemen en start-stop-functionaliteit. Daarnaast moet het de doorstroom van het verkeer in stedelijke gebieden verbeteren.

BEKIJK DE VIDEO OP WWW.AUTOVISIE.NL