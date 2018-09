Nieuwe Honda Civic is onderweg

De modellenstrategie van Honda in de Verenigde Staten loopt niet helemaal gelijk met die van Europa. De nieuwe C-segmenter voor Amerikanen is al onthuld - sterker nog, het Japanse merk vertelt trots dat de eerste lading Civics al verscheept wordt. De productie van het vijfdeursmodel vindt namelijk plaats in het Britse Swindon. De coupé en sedan worden wel in de VS gebouwd.

De nieuwe Civic is er alleen met een 1,5 liter viercilinder met turbo, goed voor 174 of 180 pk - met dank aan een ander uitlaatsysteem. Daarnaast hebben kopers de keuze tussen een CVT of een handgeschakelde zesbak. Vanaf september staat ie bij de Amerikaanse dealers.

Europa

Europeanen moet tot 2017 wachten voor het nieuwe model te koop is. Wel verwachten we de onthulling van de nieuwe Honda Civic voor onze markt al op relatief korte termijn, die ook uitgerust kan worden met een 1,0 liter driecilinder.

LEES MEER OVER DE NIEUWE HONDA CIVIC OP WWW.AUTOVISIE.NL