Prof. dr. Herman Pleij, fenomeen.

Aangenomen dat Hij bestaat, kan onmogelijk worden ontkend dat Onze Lieve Heer vreemde kostgangers heeft. Prof. dr. Herman Pleij was op uitnodiging van bondscoach Bert van Marwijk te gast bij het Nederlands elftal om te vertellen over de verschrikkingen van vernietigingskamp Auschwitz dat ze later gingen bezoeken. Hij herinnert zich de gezonde interesse van Kalid Boulahrouz, van Klaas-Jan Huntelaar. Ze hingen aan zijn lippen, hadden zinnige vragen.

Kwam hij thuis, kreeg hij haatmail. Van boze voetbalsupporters die het hem hoogst kwalijk namen dat hij de mannen van Oranje tijdens dat EK in Polen had afgeleid. ’Ze zijn uitgeschakeld omdat u kennelijk door de tegenstanders bent ingehuurd’, schreef er eentje.

Jagen op geluk

Een glimlach vol vergevingsgezindheid. Emeritus hoogleraar Pleij (74) weet als oprecht liefhebber hoe het werkt in een voetbalwereld die chronisch heen en weer wordt geslingerd tussen ’himmelhoch jauchzend’ en ’zum Tode betrübt’. Willen scoren is welbeschouwd niets anders dan jagen op geluk en laat dat nou net het Maand van de Geschiedenis-thema zijn waarover hij een essay heeft geschreven: Geluk!? Van hemelse gave tot hebbeding. Een meeslepend verhaal zoals alleen hij dat kan vertellen, met hier en daar zelfs een vleugje cynisme (’Hedendaags geluk hoereert met reclame en laat zich inpakken als betaalbare attractie’), maar uiteraard wel tot de laatste punt wetenschappelijk verantwoord.

In een sportief doch stijlvol colbert zit Pleij op een lederen bank in het Amsterdamse Conservatoriumhotel. „Ik ben er vooral van geschrokken hoe de wetenschap zich met geluk is gaan bemoeien.”

„Cursussen, masterclasses: geluk als maakbaar product, je hebt het in eigen hand. Als je niet betaalt voor gelukskennis, ben je een sukkel. Dat gescherm ook met onderzoeken... Jij en ik kunnen voor 50% ons eigen geluk bepalen, volgens simpele sociaal-psychologie.”

„Totaal idioot. Onthutsend. We hebben tegenwoordig geluksprofessoren en geluksambtenaren. De stelligheid: als je niet gelukkig bent, is het je eigen schuld... Vind ik zeer angstaanjagend.”

Lees het hele interview dit weekend in VRIJ, of online via deze link (premium)