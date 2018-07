VIDEO Ferrari voor het gezin met dikke portemonnee

Werner Budding test Ferrari GTC4Lusso voor Autovisie TV Ⓒ Ferrari

Brunico - AUTOVISIE TV - Ferrari noemt het de sportauto voor het gezin. Maar dan moet dat gezin wel 361.122 euro kunnen missen. Inruil daarvoor vier zitplaatsen, vierwielaandrijving en vierwielbesturing, plus een fenomenaal klinkende 690 pk V12. Zie hier, de Ferrari GTC4Lusso. Werner Budding reed de nieuwe Ferrari-telg voor Autovisie TV over de mooie stuurmanswegen in de Dolomieten.