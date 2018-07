403 euro per pk voor BMW M760Li

TWEE SMAKEN

De BMW M760Li wordt standaard geleverd met alle mogelijke M Performance goodies: een sportieve bumperset, twintig inch wielen, blauwe remklauwen en een sportuitlaat. Voor wie dat allemaal teveel van het goede is, levert BMW de auto ook als ‘V12 Excellence’. Dan krijgt hij een minder opvallende bumperset, andere twintig inch wielen en staat er niet langer ‘M760Li’ op de achterklep, maar alleen subtiel ‘V12’.

BPM

De prestaties blijven echter gelijk, want het is puur het uiterlijk dat onder handen wordt genomen. De BMW M760Li sprint in 3,9 seconden naar 100 km/u en heeft een begrensde topsnelheid van 250 km/u. BMW probeert geen zuinigheidsrecords te verbreken met de nieuwe V12. De auto heeft een gemiddeld verbruik van 12,6 liter per 100 kilometer en heeft een CO2-uitstoot van 294 gram per kilometer. Dat laatste zorgt voor een astronomisch bedrag aan BPM van maar liefst 70.489 euro. De BMW M760Li is er daarom vanaf 242.000 euro in ons land.

