'Brad Pitt en Edward Norton in gesprek over vervolg Fight Club'

Fight Club-auteur Chuck Palahniuk kwam vorig jaar met een vervolg op het verhaal in de vorm van een stripboek genaamd Fight Club 2: The Tranquility Gambit. Reden genoeg dus om ook met een vervolg van de film uit 1999 te komen, vindt Pitt. Maar Norton staat niet bepaald te springen, onthult een bron aan Radar Online.

Sinds een aantal jaar leeft de 48-jarige Norton in de luwte en dat bevalt hem prima. Op alle aandacht die een vervolg van de kaskraker met zich mee zou brengen, zit hij dan ook niet echt te wachten. "Edward is nu veel gelukkiger en heeft het geld ook niet nodig, dus het feit dat hij het überhaupt overweegt is al heel wat."

Naar verluidt heeft Norton toegestemd om met Pitt (52) en Fight Club-regisseur David Fincher om de tafel te gaan zitten om te bespreken hoe ze een vervolg zouden kunnen gaan aanpakken.