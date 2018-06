Nederlandse Mini Countryman draait warm

Autovisie-lezeres Juliët Steenbergen kwam de testrijders van Mini tegen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vijfpersoons SUV. De presentatie volgt in november, de productie start kort daarna. Vanaf begin 2017 moet de Hollandse Mini bij de dealer staan.

Lees hier meer over de nieuwe Countryman

Magna Steyr

De productie van de huidige Countryman besteedt de Engelse BMW-dochter uit aan Magna Steyr, dat de SUV in het Oostenrijkse Graz produceert. In de periode 2010-2016 rolden daar rond de half miljoen eenheden van de band. De fabrikant verwacht van de tweede editie in hetzelfde tijdsbestek meer exemplaren te vervaardigen. Een verkoopdoelstelling wordt echter niet afgegeven.

Band

NedCar gaat de Countryman op dezelfde band bouwen als de driedeurs hatchback en de Cabriolet. De eerste hatchback rolde in juli 2014 van de band, de Cabriolet wordt sinds november 2015 in Limburg vervaardigd. Over heel 2015 werden door NedCar 57.019 Mini's geproduceerd tegen 29.196 in 2014.