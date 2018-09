Autovisie Vlog: Eerste testnotities hot lap Porsche 718 Cayman Ⓒ Autovisie

Svedala - EERSTE TESTNOTITIES - Na de Porsche Boxster is nu ook de Cayman voorzien van de ‘718’ typeaanduiding, en ontdaan van zijn natuurlijk ademende zescilinder boxermotoren. Op de Sturup raceway in Zweden testte redacteur Dries van den Elzen of het vernieuwde onderstel het gemis van de huilende zescilinders doet vergeten.