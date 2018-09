’Ik laat me niet meer wegpesten’

Ik woonde nog op de camping toen mijn nieuwe buurman zich bekend kwam maken met de woorden: ’Raam op nummer drie staat open.’ Hij legde uit wie hij was en dat er gemakkelijk iemand ongezien naar binnen kon sluipen door het open achterraam. Ik besloot de alarmbelletjes die deze merkwaardige kennismaking bij me lieten rinkelen, te negeren en bedankte hem voor zijn oplettendheid. Iets waar ik, toen ik eenmaal zijn bedoelingen door had, spijt van kreeg.

De eerste zomer waarin ik op nummer drie was gaan wonen, hing ik twee vrolijke bloembakken op aan mijn kant van onze schutting. De buurman had mij ten tijde van de verhuizing gezegd om dit, vanwege eventuele beschadigingen, vooral niet te doen. Ik ging ervan uit dat hij dat als suggestie had meegegeven en kon me niet voorstellen dat het een heuse eis was van zijn kant. Toen hij even later boos aanbelde om verhaal te halen, was ik werkelijk overdonderd. Ik klapte dicht, wist me geen houding te geven en hoopte dat hij snel weer weg zou gaan. Vanaf dat moment ging ik de buurman zoveel mogelijk uit de weg. In datzelfde jaar kwam ik erachter dat hij er ook voor had gezorgd, dat er geen katten meer los rondliepen in onze straat.

Inmiddels zijn we meer dan vier jaar buren en een aantal incidenten verder. Gisteren, toen ik de buurman hoorde praten over geblaf op nummer drie, voelde ik me voor de zoveelste keer ongemakkelijk. Mijn zoon en zijn vrouw maken een grote reis door Zuid-Amerika, hun hond Bogus logeert zolang bij mij. In mijn tuintje gezeten ving ik flarden op van zijn gesprek: ’Het is toch niet om aan te horen’. En: ’…is ze thuis, dan bel je gewoon aan’, hoorde ik een vrouwenstem zeggen. Ik begon zachtjes tegen Bogus te praten. ’Ze vinden ons lastig’, fluisterde ik in zijn oor. Ik gaf hem een extra aaitje over zijn bol. ’Kom maar bij mij. We hebben het goed saampjes… we zijn gewoon een beetje anders.’

Ik doe mijn best, werk hard om een nieuw bestaan op te bouwen. Dat ik onderaan de maatschappelijke ladder sta, dat is nu eenmaal zo. Maar ik heb mijn trots. Als ik met al die ballast omhoog moet klimmen gebeuren er ongelukken, ik maak geen schijn van kans. Heb ik er spijt van dat ik niet hoger ben gegaan zodat ik erbij kan horen? Met nieuwe gordijnen, doorsnee meubels en een bij elkaar passend tuinsetje? Nee, dat spijt me niet op z’n minst. De tijd dat ik me de mond liet snoeren door manipulatief gezeur is voorgoed voorbij. Mensen als mijn buurman blijven zich zo gedragen zolang zij ermee weg komen. Het is niet in zijn voordeel als ik iets verander. Gelukkig ben ik gegroeid. Ik laat me niet meer wegpesten, ik blijf.

