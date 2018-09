Wrang sausje concert Pharrell Williams

Hevig geëmotioneerd zei hij: ,,They are killing us” (,,Ze vermoorden ons”). Daarna herpakte hij zich en ging het concert verder. Muzikaal gezien teerde Pharrell flink op N.E.R.D., waarmee hij jarenlang tal van successen boekte. Met She wants to move uit 2004 keerde de party-sfeer waar Williams om bekend staat toch nog terug. En er kwam - gelukkig - meer: Drop it like it’ s hot, Blurred lines en Get lucky. Williams’ klassiekers gingen zoals gebruikelijk in de uitverkoop.

Alleen Happy leek hij niet te spelen. Ergens geen verrassing, want gelukkig was Pharrell in Ahoy bepaald niet. In de late toegift kwam die dikke hit alsnog voorbij.

Combinatie

In dezelfde Nile-zaal zag het publiek eerder op de avond een bijzondere combinatie: de 79-jarige bluesveteraan Buddy Guy bezocht NSJ in gezelschap van de pas 17-jarige Quinn Sullivan. Ondanks zijn leeftijd timmert deze jonge Amerikaan al tien jaar aan de weg en op het grote Nile-podium was dat goed te zien. Vlijmscherpe solo’s en scheurwerk á la Jimi Hendrix: Sullivan is een hele grote, maar we missen wel nog een eigen geluid.

Power

The Roots trad daarna aan. Hun zevende show op NSJ en ook die was wederom geslaagd. Wat een power, mede dankzij de verpletterende sousafoonsolo’s van Damon ’Tuba Gooding Jr.’ Bryson. Springen met zo’n gevaarte om je nek: je moet het maar durven. Hun grootste hit The seed werd dit keer wat afgeraffeld, maar daar stonden flarden van tal van covers tegenover, zoals, Sweet child o’ mine van Guns N’ Roses.

Wat hele grote namen betreft was het de eerste dag een beetje dunnetjes, maar kennelijk hoeft dat ook helemaal niet. Ahoy was uitverkocht en dat kunnen de organisatoren/programmasamenstellers enkel als een compliment uitleggen.