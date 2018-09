Michelle Williams tegenover Hugh Jackman in nieuwe film

Dit meldt Deadline.

Ook Zac Efron krijgt een rol in de autobiografische film over een van de oprichters van het ooit befaamde Barnum and Bailey Circus. Barnum leefde van 1810 tot 1891 en noemde zijn reizende circus The Greatest Show on Earth.

Hugh Jackman, die de hoofdrol op zich neemt en tevens als producent bij het project is betrokken, is al sinds 2009 bezig de muzikale film te verwezenlijken. Michael Gracey is aangetrokken als regisseur.

De 35-jarige Michelle Williams, bekend van haar rol in Brokeback Mountain, is eind dit jaar eerst te zien in de film Manchester by the Sea. Deze film ging in januari in première op het Sundance Film Festival.