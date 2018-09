Festival afgelast na afzegging Rihanna

De zangeres zou niet naar het Zuid-Amerikaanse land willen afreizen vanwege het zika-virus, meldt Variety. Het blad kreeg zondag geen commentaar los van de woordvoerders van de populaire artiest. Andere internationale artiesten die op het festival zouden optreden zijn Lana Del Rey and Wiz Khalifa.

Lollapalooza Colombia zou in september gehouden worden, maar de organisatie denkt voor die tijd geen andere grote naam te kunnen strikken.

Het populaire Lollapalooza festival startte in de jaren 90 in Chicago. Het is sindsdien uitgebreid naar verschillende andere landen, onder meer Brazilië en Duitsland hielden al eens een editie.