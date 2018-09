Arendzen en Knaapen in 'Intouchables'

Dit kondigde impresariaat Senf Theaterpartners aan.

Dit seizoen zagen 60.000 bezoekers de voorstelling. Zondag beleeft Intouchables, met in de hoofdrollen Huub Stapel en Cyriel Guds, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag haar voorlopig laatste voorstelling. De nieuwe tournee begint op 27 augustus met een serie in het DeLaMar Theater in Amsterdam en duurt tot en met 10 december. Stapel en Guds spelen weer de hoofdrollen. Urmie Plein is opnieuw als moeder van Driss te zien.

Intouchables, gebaseerd op de gelijknamige Franse hitfilm, vertelt het waargebeurde verhaal over de vriendschap tussen de geheel verlamde miljonair Philippe en de uit de banlieus afkomstige ex-gedetineerde Driss. Huub speelt Philippe. Cyriel, een talent van Toneelacademie Maastricht, speelt Driss.

Hanne Arendzen (Ramses) speelt in het nieuwe seizoen de rol van van Magali, de secretaresse van Philippe. Lisse Knaapen wordt Elisa, de dochter van Philippe. Knaapen speelt momenteel de hoofdrol in de musical SKY.