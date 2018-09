Vincent van Gogh op avontuur in China

Met levensechte 3D-reproducties van schilderijen, briefcitaten, nagebouwde woon- en werkplekken en audiovisuele en digitale hoogstandjes volg je de voetstappen van Van Gogh. De rondreis begint bij het einde van zijn leven. De bezoeker staan dan, net als Vincent, midden in een korenveld. Kraaien vliegen op wanneer er een pistoolschot klinkt. De Franse wind blaast langs je gezicht. Vervolgens trekt zijn indrukwekkende leven chronologisch aan je voorbij.

,,Er zitten veel verrassingen in de Experience verwerkt”, vertelt zakelijk directeur van het Van Gogh Museum Adriaan Dönszelmann. ,,Zo zijn onder meer het Parijse café Le Tambourine en het Gele Huis in Arles nagebouwd en kun je op het bed zitten uit het schilderij van zijn slaapkamer. Om te ontdekken hoe Van Gogh schilderde, kunnen bezoekers zijn perspectiefraam uitproberen.”

Dat de ‘Meet Vincent van Gogh Experience’ als eerste aan China is verkocht heeft een duidelijke reden. Dönszelmann: ,,Het is onze missie om Van Goghs leven en werk toegankelijk te maken voor een zo’n breed mogelijk publiek. Wij brengen daarom Van Gogh naar delen van de wereld waar mensen wonen die niet zo gemakkelijk naar Nederland kunnen reizen om ons museum te bezoeken. Met de ‘Experience’ hopen we ze te verrijken en te inspireren.”

De ‘Experience’ past ook in de ambitie van het museum om meer commerciële activiteiten te ontplooien. ,,Van onze museumbezoekers komt 85% uit het buitenland. Met bijna 2 miljoen bezoekers in 2015 mogen wij absoluut niet klagen, maar mochten de aantallen ooit teruglopen, dan zijn andere inkomstenbronnen hard nodig, aangezien wij meer dan 75% van onze inkomsten zelf genereren.”

De eerste ‘Experience’ set zal drie maanden in Beijing blijven staan en de komende vijf jaar doorreizen naar dertig locaties in China. ,,We hebben ook al aanvragen vanuit Korea, Singapore, de Verenigde Staten en Spanje.” Er zijn nog geen plannen om de ‘Experience’ in Nederland te bouwen, maar Dönszelmann sluit voor de langere termijn niets uit. Tot die tijd mogen wij het hier doen met het bewonderen van de originele werken.