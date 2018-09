Doe Maar knalt op Pinkpop

Het blik met hits ging weer open: 32 jaar (Sinds 1 dag of 2), Doris Day, Is dit alles, De Bom, 1 Nacht Alleen, Belle Helene en ook al die andere krakers/meezingers. Inmiddels cultureel erfgoed, zeg maar.

Cannabis sativa

Voor Joost Belinfante was als vanouds een hoofdrol weggelegd tijdens zijn ode aan de cannabas sativa hollandica, oftewel Nederwiet. Nederwiedewiedewiet...

Best knap dat hun optreden zo aansloeg. De band stond er twee keer eerder, in 1982 en 1983, en aan het oeuvre is nagenoeg niets veranderd. Jammer alleen dat het publiek vandaag zo lang moest wachten op een act van dit formaat op het belangrijkste podium. James Morrison bleek toch een beetje een vreemde eend in de bijt; Lianne La La Havas was een maatje te onbekend voor 'main stage'. Haar optreden was prima, zoals altijd, maar er was ook nog heel veel plek vooraan.

Nog te gaan vandaag: Puscifer, Robin Schulz, Noisia en Rammstein.