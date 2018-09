Filmrecensie: 'The conjuring 2'

Ook cineast James Wan (Saw, Insidious) maakt daar dankbaar gebruik van. Na een van benzinedampen doordrongen uitje met Fast & Furious 7 keert hij terug naar het voor hem zo vertrouwde griezelgenre met The conjuring 2.

Net als het eerste deel, dat ook door Wan werd geregisseerd, is The conjuring 2 op feiten gebaseerd. Betwiste feiten, wel te verstaan. Dit keer bemoeien Ed Warren (Patrick Wilson) en zijn vrouw Lorraine (Vera Farmiga) zich op verzoek van de kerk met een Brits éénouder-gezin, dat door een klopgeest wordt geterroriseerd. Met name de 11-jarige Janet is de klos, want de voormalige bewoner van hun rijtjeshuis, die al lang overleden is, lijkt ’t vooral op haar te hebben voorzien. Of manipuleert het meisje samen met haar moeder de boel?

Onschuldige kindertjes in doodsangst, speelgoed dat een eigen leven gaat leiden, schaduwen op het behang, schimmen in het duister: Wan weet precies hoe hij de griezelknop op tien moet zetten. Zijn middelen zijn zelden origineel, maar wel effectief. De Australische regisseur bouwt daarmee zijn paranormale vertelling vakkundig op en kiest intussen vaker voor een beklemmende sfeer dan voor al te concrete schokeffecten. Deze aanpak werkt, in tegenstelling tot een paar kleinere romantische en religieuze accenten van zijn hand. Die doen namelijk nogal potsierlijk aan.