‘O-ver-al speakers!’

,,Nee, zo’n stadion is niet ideaal voor mij”, beaamt hij. ,,Maar dit is ook mijn elfde keer. Belangrijk is dat we alle plekjes in het stadion goed bereiken. Daarom hangen er dus echt o-ve-ral speakers”, vertelt hij terwijl hij om zich heen wijst aan de rand van het veld.

,,De eerste keer kwamen we natuurlijk binnen en gingen iets doen. Meer wisten we eigenlijk niet. Vanuit daar zijn we gaan ontwerpen en de basis die tien jaar geleden gelegd is kun je nog steeds terugzien. Alleen bij het podium is het een en ander veranderd. Eigenlijk lopen we elk jaar nog tegen dingen aan die we het jaar daarop denken beter te kunnen doen.”

Hoe kritisch hij is? ,,Heul!”, klinkt het met onversneden Brabantse tongval. ,,Ik heb mijn oren onlangs nog laten nameten en die doen het nog prima!”

Geluidtechnische rampen heeft hij bij Groots met een Zachte G nog niet meegemaakt. ,,Dat heb ik zelf in de hand hè. Alleen het weer is moeilijk. Bij wind hoor je dat de hoge tonen het eerst wegwaaien. Luchtvochtigheid speelt ook een grote rol. Van het weer zijn we dus enorm afhankelijk, maar het is het enige waar we niks tegen kunnen doen.”

Daar staat gelukkig wel wat tegenover voor hem: ,,Dat orkest. Normaal is het de standaard-band. Bij Groots komt daar nog een klassiek orkest bij. Dat vind ik nou gaaf! Wat mij betreft gaan we hierna gewoon nog elf jaar door.”