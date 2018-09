Eva Longoria in miniserie

Decline and Fall is een driedelige miniserie gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1928 van Evelyn Waugh. De serie speelt zich af in Wales in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het is een satirische serie over het leven van de ongelukkige Paul Pennyfeather (Whitehall) die van de universiteit van Oxford wordt gestuurd na een wild drankfeest. Hij wordt schoolmeester op een particuliere jongensschool in Wales waar hij de rijke en mooie Zuid-Amerikaanse vrouw Margot Beste-Chetwynde (Longoria) ontmoet.

De opnames van de serie duren zeven weken en beginnen op 18 juli in Wales.