Eerste test: Kia Niro gaat strijd aan met Toyota Prius

Kia duikt in dat gat. Weliswaar niet geheel zelfstandig, want deze Niro Hybrid kent dezelfde technische basis als de Hyundai Ionic. De auto's dragen een individuele naam, maar zijn gezamenlijk ontwikkeld. Met dit verschil dat de Ionic, als die later dit jaar op de markt komt, ook als volledig elektrische versie komt en dat de Hyundai een gangbare vijfdeurskoets heeft. Als de 4,36 meter lange vijfdeurs crossover in juli bij de dealer staat, is er weinig te kiezen. De uitrusting valt op smaak te maken, verder is er keus uit een stuk of tien kleuren en precies één aandrijflijn. Kia heeft ook een stekkerhybride ontwikkeld, maar het is vooralsnog zeer de vraag of die versie naar Nederland komt. Hoogstwaarschijnlijk niet. De levering van deze variant zou op z'n vroegst in 2017 kunnen starten, en dan krijg je geen subsidie meer voor dergelijke efficiënte auto's. Die Niro Plug-in zou dan geen fiscale voordelen hebben, op een gehalveerd tarief van de motorrijtuigenbelasting na. Met een fors hogere prijs derhalve een onverkoopbaar model.

HYBRID

Deze 'normale' Niro Eco Hybrid gaat vermoedelijk voor 26.500 euro in de verkoop (de officiële prijs moet Kia nog vaststellen). Een betrekkelijk net bedrag. Deels zit 'm dat in de kostendeling binnen het Hyundai-Kia-concern. Dat Kia een 1,56 kWh lithium-ionaccu gebruikt, houdt de prijs natuurlijk ook laag. De huidige productieprijs van een lithium-ionaccu per 1 kWh bedraagt ongeveer 500 euro. Had Kia een 5 kWh lithiumbatterij gemonteerd, dan zou de Niro riant voorbij de 28 mille gaan, en dus richting de prijs van de Toyota Prius.

CONVENTIONEEL

Waar de Prius een tamelijk afwijkend design heeft, oogt de Niro conventioneel. Toch heeft de Kia enkele innovatieve elementen, die ervoor zorgen dat de rijwind minder vat heeft op de auto. Door openingen in de voorbumper stuwt rijwind langs de wielen, waardoor minder wervelingen langs de draaiende delen ontstaan. In de neus huist een beweegbare kunststof strook.

GEEN DUITS NIVEAU

Binnenin straalt de Niro kwaliteit uit. Hoewel het dashboard geen Duits niveau haalt, zijn de Koreanen op dit punt de Fransen autofabrikanten wel voorbij. Kia rust de Niro niet standaard uit met alle veiligheidssystemen die het merk beschikbaar heeft. Dat resulteert in slechts vier sterren bij Euro NCAP, terwijl een Niro met de hele rimram aan optionele elektronica tot de maximale vijf sterren komt.

CARAVANMINNEND

Voor caravanminnend Nederland is het van belang te weten dat Kia de Niro pas eind dit jaar optioneel kan voorzien van een trekhaak waar daadwerkelijk een aanhanger op kan. De trekhaak die nu in de optielijst staat, is bedoeld als houder voor een fietsendrager - daar mag maximaal 75 kilo op. Krachtiger remmen en meer motorkoelmogelijkheden maken van de Niro een middenklasser die 1300 kilo mag trekken.

AMECHTIG

Opvallend hoe stil de auto is bij stadssnelheden. Pas als je hem echt doorhaalt, dringt de klank van de amechtig klinkende turboloze viercilinder duidelijk het interieur binnen. Aan ruimte geen gebrek in de Niro, ofschoon hij fractioneel minder groot is dan de Hyundai Tucson, waarvan de basisversie ongeveer evenveel kost.

AANDRIJVING

Niet op alle vlakken is de Kia Niro een goed uitontwikkelde auto. Zo kun je in de praktijk amper 100 meter volledig elektrisch rijden. Het valt ook niet zelf te verkiezen, de auto bepaalt welke krachtbron voor de aandrijving zorgt. Maar al werken ze beide keihard samen, dan nog zit er niet vreselijk veel gang in de Niro. En op het moment dat je de Kia flink de sporen geeft, gaat zowel het geluidsniveau als het verbruik stevig omhoog.

FIJNE AUTOMAAT

Dat Kia in de Niro gewoon een fijne automaat met dubbele koppeling gebruikt, is een flink voordeel ten opzichte van de Toyota Prius. Het rijgedrag voelt volwassen aan, waarbij met name de samenwerking tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor een zeer uitgebalanceerd karakter heeft.