First Lady op de set

Het was niet de eerste gastrol van de First Lady in een tv-reeks. Zo stond ze eerder al op de set van onder meer de countryzangersserie Nashville en de tienershow iCarly van Nickelodeon . Maar dat is niet te vergelijken: deze keer betrof het toevallig wel de serie die momenteel wereldwijd het meest bekeken wordt, merkte uitvoerend producent Gary Glasberg fijntjes op.

Aandacht

De aflevering Thuisfront draait onder meer om een veertienjarige jongen, zoon van een militair, die problemen krijgt met de politie. Zijn vader is in het verre buitenland aan het werk, zijn moeder draait overal alleen voor op. Michelle Obama vestigt met haar rol de aandacht op Joining Forces, een organisatie die families van uitgezonden militairen ondersteunt. Deze supportclub zette ze zelf vijf jaar geleden op met Jill Biden, vrouw van vicepresident Joe.

Oorspronkelijk was het plan dat mrs. Obama enkel een bezoek zou brengen aan de set van de langlopende misdaadreeks over de overheidsorganisatie NCIS, die als recherche optreedt binnen de Amerikaanse marine. „Maar toen werden we uitgenodigd om bij haar langs te gaan en te filmen in haar huis”, vertelde Glasberg uitgelaten eerder dit jaar. Naar zijn weten heeft NCIS daarmee nog een primeur te pakken: die van de eerste dramaserie die opnamen heeft mogen maken in het Witte Huis. Het politieke drama The west wing bijvoorbeeld kwam niet verder dan de tuin van de residentie aan Pennsylvania Avenue. We zien mevrouw Obama echter geen misdaden oplossen of verdachten opsnorren: in de bewuste aflevering gaan teamleider/geheim agent Leroy Jethro Gibbs (gespeeld door Mark Harmon) en de moeder van de getroebleerde jongen op bezoek bij de presidentsvrouw die gewoon zichzelf speelt.

Lang niet iedereen was even enthousiast over de intrede van Michelle Obama in de show. „Ik wil niet dat mijn ontspanning politiek wordt. Dat gebeurt al genoeg in de echte wereld”, was een reactie van een kijker. NCIS had bovendien door te capituleren voor zo’n beroemdheid op de aftiteling de show uit balans gehaald en de fans opgezadeld met een gortdroge verhaallijn, klonk het. Maar het is logisch dat tegenover zo’n naam een tegenprestatie moet staan. Vergelijk het met wanneer koningin Máxima haar opwachting zou maken in Flikken Maastricht met een lesje over microkrediet. Dan zou de Avrotros zo’n kans waarschijnlijk ook jubelend aannemen.

De First Lady is trouwens niet de eerste uit de familie die uitstapjes maakt naar de televisiewereld. Dochter Malia liep afgelopen zomer stage bij de HBO-hit Girls van Lena Dunham. De president zelf was onder meer te zien in het populairwetenschappelijk programma Mythbusters en met survivalexpert Bear Grylls in Running wild.

„Ik herinner me de tijden waarin presidenten zich presidentieel gedroegen en gewoon in Washington bleven, hun werk deden en hun families zoveel mogelijk uit de schijnwerpers bleven”, mopperde een Amerikaan online. Of deze kijker na de verkiezingen beter af is, valt te bezien. Hillary Clinton bijvoorbeeld was al te zien in absurde vrouwenserie Broad city. Eind vorig jaar gaf ze in een talkshow toe best ’een beetje’ jaloers te zijn op Madeleine Albright die een rolletje had in Clintons favoriete serie Madame secretary, over een vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken. En tegenstrever Donald Trump heeft nu al zeventien gastrollen op zijn cv staan, van Home alone 2 tot Sex and the city.